لأول مرة .. إسرائيل تفحص العلاقة بين بقاء جنودها بالأسر وإصابتهم بأمراض خطيرة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، أنه ولأول مرة يتم تشكيل لجنة طبية لتحديد فيما إذا كان هناك علاقة بين إصابة جنود إسرائيليين بأمراض خطيرة، وبقائهم بالأسر حين أسروا سابقًا لدى جهات فلسطينية ولبنانية وغيرها.

وبحسب الصحيفة، فإن الجنود الذين أسروا سابقًا تعرّضوا لأمراض خطيرة منها السرطان وأمراض القلب والسكري وغيرها مشيرةً إلى أنه يتم فحص إذا ما كان للأسر علاقة بذلك.

وتضم اللجنة الطبية نحو 15 من كبار الأطباء لفحص ذلك. حيث ستفحص فيما إذا كانت الأمراض لها صلة بعملية أسرهم التي كانت غالبيتها منذ سنوات طويلة جدًا، وسيتم دراسة ظروف الأسر ومكانه والبيانات الجينية، وتاريخ الأسر والمرض.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال ثبت أن هؤلاء الجنود أصيبوا بتلك الأمراض بسبب الأسر فسيحصلون على تعويضات وسلسلة من الحقوق الخاصة بهم.