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المستشار براك يؤكد أهمية التعاون الدولي لمكافحة الفساد

الخميس 12 ديسمبر 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك أهمية التعاون الدولي لمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه.

وبحث براك لدى استقباله وفدا من ديوان رئيس المكتب المركزي لمكافحة الفساد في بولندا، ضم مدير الديوان ايفونا تشيرنيتس، ونائب مدير التحقيق والعمليات باولينا دوبيش، في مقر الهيئة، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تبادل الخبرات.

وثمن مشاركة الوفد البولندي في المؤتمر الدولي الأول للهيئة "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، وتقديمه ورقة عمل بحثية حول التجربة البولندية في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تنظيم المؤتمر يندرج ضمن سياسة الهيئة الهادفة للانفتاح على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز شراكتها مع المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

من جانبها، ثمنت تشيرنيتس عقد المؤتمر، مؤكدة أنه ساهم بتعزيز التعاون بين الدول خاصة في مجال مكافحة الفساد.

#أحمد براك #مكافحة الفساد

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