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الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ونصف بتهمة هتك العرض

الخميس 12 ديسمبر 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ونصف بتهمة هتك العرض


رام الله / سما /

أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي عزات عبدالله والقاضي محمود أبو عياش، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل، بحق المتهم (ه،أ،ع) بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 فقرة 2 والمادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ونصف وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني .

 

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي.

#الأشغال الشاقة #هتك العرض

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