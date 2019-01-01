  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجبهة العربية: اعتراف ترامب باليهودية كقومية إمعان في الكشف عن صهيونيته

الخميس 12 ديسمبر 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت الجبهة العربية الفلسطينية ان توقيع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الليلة مرسوما رئاسيا من شأنه ان يعترف باليهودية كقومية وليس كدين فحسب هو امعان من الرئيس الامريكي في الكشف عن صهيونيته وتبنيه المطلق للاحتلال وخرافاته، وارتداد بالمجتمع الامريكي لعصر العنصرية والتمييز بل وتشريع هذه العنصرية بالقانون، مؤكدة ان تصرفات ترامب هذه تجاوز لكل القيم الاخلاقية والقانونية ولقواعد حقوق الانسان وللديمقراطية التي تتغنى بها الولايات المتحدة ليل نهار وشنت باسمها أبشع الحروب على الشعوب.

واضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم ان هذا المرسوم يهدف الى توفير ادوات اضافية لمحاربة حركات المقاطعة لدولة الاحتلال ويتصدى لحق الانسان في التعبير عن رأيه ورفض الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ويحمي الاحتلال حتى من مجرد الانتقاد.

وتابعت الجبهة ان القرار هو حلقة في مسلسل اصطفاف ترامب الى جانب الاحتلال ومعاداته لحقوق الشعب الفلسطيني الذي بدأه بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارة بلاده اليها ومحاربته للأونروا ولقضية اللاجئين والاجراءات التي اتخذها بحق المؤسسات والقيادة الفلسطينية ووقف الدعم الامريكي عن الشعب الفلسطيني، وسعيه الدائم لتوفير الحماية للاحتلال في كافة المحافل الدولية، معتبرة ان هذا القرار الجديد تجسيد للعقلية الصهيونية التي يمتلكها الرئيس ترامب.

واوضحت الجبهة ان هذا القرار يأتي منسجما مع محاولات الاحتلال فرض قانون القومية الذي اقره الكنيست العام الماضي ورفضه العالم باعتباره تفريغ للقانون الدولي من مضمونه وتفريغ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي من محتواها الحقيقي.

#الجبهة العربية #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

المستشار القانوني لحكومة الاحتلال: رواتب الاسرى التي تصرفها السلطة ضمان دخل!

رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

شاهد.. تقرير: إيران تحفر أنفاقا ضخمة في إحدى قواعدها العسكرية بشرق سوريا

الأخبار الرئيسية

860x484

لأول مرة .. إسرائيل تفحص العلاقة بين بقاء جنودها بالأسر وإصابتهم بأمراض خطيرة

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

نتنياهو

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس

20191211135815234

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية