5 خطوات تمنحك شعر نجمات هوليوود

وكالات / سما /

ترغب الكثيرات بتقليد نجمات هوليوود والحصول على شعر طويل وانسيابي، وينفقن الكثير من الأموال لهذا الغرض.



ولمساعدتك على استعادة جمل وتألق شعرك، ليزيد طوله ويكتسب مظهراً جذاباً، تقدم لك صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من النصائح:



1- التدليك بالزيت



التزييت هو أفضل وسيلة لزيادة الدورة الدموية، وكذلك توفير الرطوبة المطلوبة بشدة. إذا كان لديك شعر زيتي، ينصح باستخدام الزيت مرة واحدة في الأسبوع، وإذا كان شعرك جافاً، فيجب عليك استخدام زيت الشعر مرتين في الأسبوع على الأقل.



2- المنتجات الطبيعية العضوية



إن اختيار المنتجات العضوية والطبيعية بدون سليكات وكبريتات وبارابيلس وملونات سيفعل العجائب لشعرك. ويساعد التخلص من المواد الكيميائية على موازنة مستويات الرطوبة المثالية للشعر، مما يجعله أكثر صحة ومفعماً بالحياة.



3- استخدام كوندشنر مناسب



ابتعدي عن الكوندشنر الاصطناعي، وعالجي شعرك بمكونات طبيعية، مثل زيت جوز الهند وزيت الباباس والعسل. فالمنتجات الطبيعية تساعدك على التخلص من الشعر المجعد.



4- تجنبي الحرارة



يمكن أن تكون مجففات الشعر والحرارة الشديدة المستخدمة في تمليس الشعر عقبة في طريق نموه، حيث أن استخدام الحرارة للتصفيف أو للتجفيف فقط قد يجعل الجذور أضعف مما يؤدي إلى تكسر الشعر.



5- الحفاظ على الزيوت الطبيعية



حاولي أن لا تغسلي شعرك كثيراً، لأن ذلك سيزيل الزيوت الطبيعية التي تغذي فروة الرأس وتعزز نمو الشعر.