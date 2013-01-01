  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

بعد 34 عاما.. بيع فستان "رقصة ديانا مع ترافولتا"

الخميس 12 ديسمبر 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 34 عاما.. بيع فستان "رقصة ديانا مع ترافولتا"


وكالات / سما /

في مزاد علني، بيع فستان سهرة ارتدته الأميرة ديانا وهي ترقص مع الممثل جون ترافولتا في البيت الأبيض عام 1985، بأكثر من 280 ألف دولار، واشترته مؤسسة خيرية ترعى قصرا كانت تسكنه الأميرة الراحلة.


وكانت دار مزادات كيري تيلور في لندن طرحت الفستان الأزرق الداكن للبيع يوم الاثنين، علما أنه من تصميم فيكتور أدلستاين، مع توقعات أن يجني بين 250 ألفا إلى 300 ألف جنيه إسترليني (320750 دولارا- 384900 دولار).

ولم تصل عروض الشراء إلى هذه الأرقام أثناء المزاد، لكن المؤسسة الخيرية تحركت لاحقا.

وقالت دار المزادات في بيان: "بيع بعد المزاد بمبلغ 220 ألف جنيه إسترليني (نحو 282 ألف دولار). البائع كان مسرورا لأنه تمنى ألا يخرج الفستان من بريطانيا".

والأربعاء قالت مؤسسة "هيستوريك رويال بالاسيس" القائمة على الاهتمام بقصر هامبتون كورت وبرج لندن وكذلك الأجزاء العامة من قصر كنسينغتون، المنزل السابق لديانا، في بيان، إنها اشترت "قطعة من التاريخ".

وذكرت إليري لين، القائمة على المؤسسة الخيرية: "سعداء لإعادة فستان السهرة الفريد إلى مجموعة الأزياء الاحتفالية الملكية بعد أكثر من 20 عاما من ابتعاده عن قصر كنسينغتون".

وظهرت ديانا بالفستان خلال حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض، ورقصت مع ترافولتا.

وقالت كيري تيلور صاحبة دار المزادات إن الفستان اشتراه في 2013 "رجل رومانسي كان يريد إسعاد زوجته" مقابل 200 ألف جنيه إسترليني، لكنه "ظل داخل خزانة الملابس معظم الوقت ويريد الزوجان الآن إعادته إلى المشهد العام".

#الاميرة ديانا #جون ترافولتا

الأكثر قراءة اليوم

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

المستشار القانوني لحكومة الاحتلال: رواتب الاسرى التي تصرفها السلطة ضمان دخل!

رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

شاهد.. تقرير: إيران تحفر أنفاقا ضخمة في إحدى قواعدها العسكرية بشرق سوريا

الأخبار الرئيسية

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

نتنياهو

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس

20191211135815234

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات في صفوف قادة وعناصر حماس في الخليل