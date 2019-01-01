كوريا الجنوبية تقدم مساهمة مالية لبرنامج الأغذية العالمي لصالح فلسطين

رام الله / سما /

رحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة بلغت 500 ألف دولار، قدمتها حكومة كوريا الجنوبية لدعم ما يزيد عن 38 ألف فلسطيني من الفئات الأشد فقرا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن المساهمة ستمكنه من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية من خلال القسائم الإلكترونية التي تستخدمها الأسر لشراء الأغذية الطازجة من المتاجر الموجودة في أحيائهم.

وقال ممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين دونجي كيم: "إن حكومة بلاده سعيدة بتقديم مساهمة من أجل دعم الفلسطينيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف: "نتمنى أن نتمكن في المستقبل من توسيع نطاق مساهماتنا لتشمل برنامج دعم سبل كسب الرزق التي يدعمها البرنامج، والتي توفر للأسر الفلسطينية الأصول الزراعية التي تلبي متطلباتها الغذائية وتعزز الاعتماد على الذات".

تمثل المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج شريان الحياة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون جراء ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

بدوره، أعرب ممثل برنامج الأغذية العالمي، مديره القُطري ستيفن كيرني عن شكره لحكومة كوريا الجنوبية على هذه المساهمة التي ستدعم مباشرة الأسر الأكثر احتياجا، كما أنها ستدعم بصورة غير مباشرة صغار المزارعين ومنتجي الأغذية وتجار التجزئة.

وقال: "يمثل الدعم الذي يقدمه البرنامج من خلال القسائم الإلكترونية دافعا كبيرا للاقتصاد المحلي وللمئات من المشاريع الصغيرة التي لولا هذه المساعدة كانت ستعاني من أجل الاستمرار".