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5 مواد لا تضعيها على بشرتك أبداً

الخميس 12 ديسمبر 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 مواد لا تضعيها على بشرتك أبداً


وكالات / سما /

حذرت مجلة "فرونيدين" الألمانية من استخدام عصير الليمون، والكحول، والمايونيز، ومسحوق الخبز، والقرفة عند إعداد ماسك للعناية بالبشرة، لخطر هذه المواد على البشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن عصير الليمون يؤدي إلى اختلال الأُس الهيدروجيني pH للبشرة، كما أن الحامض في الليمون قد يتسبب في تهيج البشرة والتهابها، فضلاً عن إصابة البشرة بالحساسية للأشعة فوق البنفسجية وتعريضها للإصابة بحروق شمسية.

وبالمثل يؤدي مسحوق الخبز إلى اختلال الأُس الهيدروجيني، ويجرح الطبقة العليا من البشرة، ما يجعلها عرضة للبكتيريا، والاحمرار والالتهاب.

أما الكحول فتحرم البشرة من الرطوبة والبروتينات والدهون وتدمر حمايتها الطبيعية.

وتتسبب المايونيز في انسداد المسام، فتقع البشرة فريسة للبثور والشوائب.

أما القرفة فتهيج البشرة وتعرضها للحرقان، فضلاً عن إخلالها بالأُس الهيدروجيني، وتدمير حاجز الحماية الطبيعي.

#البشرة #الليمون

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