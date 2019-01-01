  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"فيسبوك" في قلب فضيحة جديدة.. والشركة تتصرف سريعا

الخميس 12 ديسمبر 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" في قلب فضيحة جديدة.. والشركة تتصرف سريعا


وكالات / سما /

تعرضت شركة "فيسبوك" لفضيحة جديدة حاولت احتوائها بالاستغناء عن خدمات المتسبب بها، حسبما كشفت تقارير صحفية.

وتتعلق الأزمة بموظف في الشركة العملاقة، تلقى رشوة بآلاف الدولارات مقابل استعادة حساب "محظور"، لتتوالى بذلك فضائح الشبكة الاجتماعية الأوسع انتشارا، خلال الآونة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الموظف، الذي لم يكشف اسمه، كان يعمل في مكتب "فيسبوك" بولاية تكساس الأميركية، فيما أكدت الشركة صحة التقارير الواردة، وقالت إنه تم فصل الموظف بسبب "قبوله رشوة نقدية من إحدى وكالات التسويق المشبوهة".

وتقول التقارير إن شركة أميركية دفعت للموظف مبلغا يصل إلى 8 آلاف دولار لإعادة تفعيل حساباتها، التي أغلقت في وقت سابق من العام الجاري بسبب "انتهاك سياسة الموقع".

وأوضحت أن الشركة كانت تدفع الأموال لعرض إعلاناتها المشبوهة على الآلاف من الحسابات الشخصية، مما جعل "فيسبوك" يتدخل لحظرها، على اعتبار أن الأمر يتنافى مع قواعد الشركة.

وقال متحدث باسم "فيسبوك": "هذا السلوك مرفوض تماما بموجب سياساتنا. الموظف المذكور لم يعد يعمل معنا".

وأضاف: "نحن مستمرون في التحقيق في المزاعم. وسنتخذ أي إجراء آخر ضروري".

#فيسبوك #فضيحة #حساب

الأكثر قراءة اليوم

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

لهذا السبب .. قرار بإخلاء جامعة بيرزيت حتى إشعار آخر

المستشار القانوني لحكومة الاحتلال: رواتب الاسرى التي تصرفها السلطة ضمان دخل!

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

الأخبار الرئيسية

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

نتنياهو

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس

20191211135815234

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات في صفوف قادة وعناصر حماس في الخليل