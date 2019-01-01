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السعر مفاجأة!.. هاتف جديد من "نوكيا"

الخميس 12 ديسمبر 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعر مفاجأة!.. هاتف جديد من "نوكيا"


وكالات / سما /

أعلنت شركة "إتش إم دي" HMD عن هاتف "نوكيا" جديد من فئة هواتف "أندرويد غو إيديشن" Android Go Edition، وهو "نوكيا سي1" Nokia C1 الذي لا يتجاوز سعره 59 دولارًا أمريكيًا.

ويقدم "نوكيا سي1" – الذي تستهدف به الشركة الأسواق الناشئة – شاشة من نوع IPS بقياس 5.45 بوصات وبدقة 960×480 بكسل، وهو يأتي بطبقة زجاجية سميكة لحماية الشاشة من الخدوش.

ويحتوي الهاتف على معالج رباعي النوى بتردد 1.3 غيغاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 غيغابايت مع إمكانية التوسعة حتى 64 غيغابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويمتلك "نوكيا سي1" كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع فلاش LED، كما أن الكاميرا الخلفية تقدم الدقة ذاتها. ويعمل الهاتف بالإصدار "9 باي" من نظام التشغيل "أندرويد" التابع لشركة "غوغل". ويدعم الجهاز شريحتي SIM، وهو يحتوي على بطارية بسعة 2,500 ميلي أمبير/ساعة.

#نوكيا

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