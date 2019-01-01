  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف تنتهي من استئجار سكن الحجاج بالضفة في المدينة المنورة

الخميس 12 ديسمبر 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس لجنة استئجار سكن حجاج فلسطين حسام أبو الرب، إن اللجنة قد أنهت عملية استئجار سكن الحجاج الخاص بالمحافظات الشمالية، في المدينة المنورة .

وأوضح أبو الرب في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، أنه تم استئجار فنادق مصنفة (4و5 نجوم) في المنطقة المركزية الشمالية من الحرم النبوي الشريف، ويقع بعضها على بلاط الحرم مثل فندق أنوار المدينة، كما تبعد الفنادق الأربعة الأخرى مسافة 50 إلى 150 مترا من بلاط الحرم، وهي (روف المدينة، النخبة إن، الروضة إن، سجى المدينة).

وأكد أن هناك توجيهات من القيادة وتعليمات من رئيس الوزراء محمد اشتية، بضرورة اختيار الفنادق القريبة والتي تؤمن الراحة والأمان للحجاج .

وقال أبو الرب إن اللجنة ستتوجه، مساء اليوم الخميس، إلى مكة المكرمة من أجل استكمال إجراءات استئجار سكن مكة المكرمة ومقر بعثة الحج الفلسطينية .

 
 
#وزارة الأوقاف

الأكثر قراءة اليوم

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

لهذا السبب .. قرار بإخلاء جامعة بيرزيت حتى إشعار آخر

المستشار القانوني لحكومة الاحتلال: رواتب الاسرى التي تصرفها السلطة ضمان دخل!

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

الأخبار الرئيسية

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

نتنياهو

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس

20191211135815234

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات في صفوف قادة وعناصر حماس في الخليل