الأوقاف تنتهي من استئجار سكن الحجاج بالضفة في المدينة المنورة

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس لجنة استئجار سكن حجاج فلسطين حسام أبو الرب، إن اللجنة قد أنهت عملية استئجار سكن الحجاج الخاص بالمحافظات الشمالية، في المدينة المنورة .

وأوضح أبو الرب في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، أنه تم استئجار فنادق مصنفة (4و5 نجوم) في المنطقة المركزية الشمالية من الحرم النبوي الشريف، ويقع بعضها على بلاط الحرم مثل فندق أنوار المدينة، كما تبعد الفنادق الأربعة الأخرى مسافة 50 إلى 150 مترا من بلاط الحرم، وهي (روف المدينة، النخبة إن، الروضة إن، سجى المدينة).

وأكد أن هناك توجيهات من القيادة وتعليمات من رئيس الوزراء محمد اشتية، بضرورة اختيار الفنادق القريبة والتي تؤمن الراحة والأمان للحجاج .

وقال أبو الرب إن اللجنة ستتوجه، مساء اليوم الخميس، إلى مكة المكرمة من أجل استكمال إجراءات استئجار سكن مكة المكرمة ومقر بعثة الحج الفلسطينية .