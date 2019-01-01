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صراع على حراسة مرمى شباب خانيونس في الإياب

الخميس 12 ديسمبر 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صراع على حراسة مرمى شباب خانيونس في الإياب


غزة / سما /

اشتعلت المنافسة على حراسة مرمى فريق شباب خانيونس, عقب رجوع هيثم فتيحة للتدريبات في الفترة الأخيرة, استعدادا لمرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة.

ويتنافس فتيحة "30 عاما" مع زميله محمد نصار "22 عاما", على حراسة مرمى "النشامى" في الدور الثاني من الدوري, بعدما فسخ عقده مع مركز بلاطة.

ولعب نصار أساسيا طوال مرحلة ذهاب دوري الممتازة, وفاجأ الجميع بعروضه القوية في الكثير من اللقاءات, لا سيما أنه لا يزال صغيرا في السن.

ولكن عقب رجوع فتيحة للفريق, فإنه من المتوقع أن يشهد المركز الأساسي منافسة قوية للظهور في مرحلة الإياب.

يشار إلى أن شباب خانيونس أنهى مرحلة ذهاب دوري الدرجة الممتازة في المركز السابع برصيد 14 نقطة, بفارق الأهداف خلف شباب جباليا.

#شباب خانيونس #حارس مرمى

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