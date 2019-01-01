الاحصاء: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال تشرين الثاني المنصرم

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضا مقداره 0.31% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، بواقع 0.37% في قطاع غزة، وبمقدار 0.32% في الضفة الغربية، و0.17% في القدس.

وأوضح الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 7.32%، وأسعار الدرنيات بمقدار 6.85%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 2.81%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.46%، وأسعار الغاز بمقدار 2.37%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.38%، رغم ارتفاع أسعار البيض بنسبة 6.95%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.39%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.76%.

وأشار البيان إلى أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2019 مع تشرين ثاني 2018، يظهر ان هناك ارتفاعا في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.64%، بواقع 2.05% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.34% في القدس، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضا مقداره 0.33% في قطاع غزة.

وعلى مستوى المناطق، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضا مقداره 0.37% خلال تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 29.66%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 3.41%، وأسعار الغاز بمقدار 3.25%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.40%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.99%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.38%، رغم ارتفاع أسعار البيض بنسبة 6.62%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.00%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.80%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 1.10%.

وفي الضفة الغربية، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك، انخفاضا مقداره 0.32% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.48%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.57%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.37%، وأسعار الغاز بمقدار 2.22%، رغم ارتفاع أسعار البيض بنسبة 7.63%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.62%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.02%، وأسعار الدرنيات بنسبة 3.80%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس، انخفاضا مقداره 0.17% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.72%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 4.26%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.70%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.55%، وأسعار البيض بنسبة 2.11%.