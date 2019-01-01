أفضل 5 لاعبين في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

أسدل الستار عن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال اوروبا يوم أمس الأربعاء، وبتنا نعرف الفرق الستة عشر التي عبرت إلى الدور التالي، والفرق الثمانية المرحلة إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وشهد دور المجموعات تألق العديد من اللاعبين بشكل ملفت، يأتي على رأسهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 10 أهداف لبايرن ميونخ خلال 5 مباريات خاضها فقط، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة.

كما تألق المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند، ويعتبر أكثر لاعب صنع أهداف في دور المجموعات بالمناصفة مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، لكن اللاعب الذي خطف الأضواء هو هالاند مهاجم سالزبورج الشاب الذي أحرز 8 أهداف في أول مشاركة له بالبطولة.

وسوف نستعرض لكم في هذا التقرير قوائم أفضل 5 لاعبين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في عدة مجالات، وفي النهاية سيكون هناك أفضل خماسي من حيث تقييم شبكة هو سكورد العالمية:-

هدافو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

روبرت ليفاندوفسكي: 10 أهداف

إيرلينج هالاند: 8 أهداف

هاري كين: 6 أهداف

كيليان مبابي: 5 أهداف

درايس ميرتينز: 5 أهداف

أفضل صانعي أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

أشرف حكيمي: 4 تمريرات حاسمة

رياض محرز: 4 تمريرات حاسمة

آنخيل دي ماريا: 3 تمريرات حاسمة

توليسو: 3 تمريرات حاسمة

إيفان بيريسيتش: 3 تمريرات حاسمة

أفضل الممررين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

رودري: 87 تمريرة في المباراة الواحدة

توني كروس: 86 تمريرة في المباراة الواحدة

تياجو ألكانتارا: 86 تمريرة في المباراة الواحدة

فيرجيل فان دايك: 84 تمريرة في المباراة الواحدة

إليكاي جوندوجان: 83 تمريرة في المباراة الواحدة

أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري أبطال أوروبا

توني كروس: 4.4 فرصة سانحة للتسجيل في المباراة الواحدة

خوسيه كاييخون: 3.4 فرصة

ويليان: 3.2 فرصة

كيفين دي بروين: 3 فرص

كيران تريبير: 3 فرص

أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى في دوري أبطال أوروبا

روبرت ليفاندوفسكي: 6.4 تسديدة في المباراة الواحدة

هاري كين: 4.6 تسديدة

ليونيل ميسي: 4.6 تسديدة

كريستيانو رونالدو: 4.5 تسديدة

محمد صلاح: 4.5 تسديدة

أكثر اللاعبين مراوغة في دوري أبطال أوروبا

ليونيل ميسي: 7.8 مراوغة ناجحة في المباراة الواحدة

حسام عوار: 4.5 مراوغة ناجحة

ويليان: 4.5 مراوغة ناجحة

كريستيان بوليسيتش: 3.5 مراوغة ناجحة

ماتيو كوفاسيتش: 3.5 مراوغة ناجحة

أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا بشكل عام (تقييم هو سكورد)

روبرت ليفاندوفسكي: 9.15 من 10

ليونيل ميسي: 8.66

توني كروس: 8.1

هاري كين: 8.08

تياجو ألكانتارا: 7.95