فيديو.. بايرن ميونيخ يحقق فوزا تاريخيا أمام توتنهام في أبطال أوروبا

وكالات / سما /

كرر نادي بايرن ميونخ الألماني، فوزه على توتنهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب “آليانز آرينا”، ضمن فعاليات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المواجهة الأولى التي جمعت بين الفريقين في لندن، انتهت بفوز تاريخي للعملاق البافاري بايرن ميونخ، بسبعة أهداف مقابل هدفين، ليفوز عى الفريق اللندني ذهاباً وإياباً. ملحقاً الهزيمة الثانية بجوزيه مورينيو الذي تعرض للهزيمة في بطولة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد.

نجح الفرنسي كينجسلي كومان، في تسجيل هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الثالثة عشرة من أحداث الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

رد نادي توتنهام كان سريعاً في الدقيقة 20، بتسجيل هدف التعادل عن طريق ريان سيسينيون، بعد تمريرات عديدة من لاعبي السبيرز، وبخطأ دفاعي وصلت الكرة لسيسينيون الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

وتعرض كومان لإصابة قوية في الدقيقة 26، بعدما سقط على ركبته بدون أي تدخل من لاعبي الخصم، وغادر أرض الملعب وشارك بدلاً منه توماس مولر.

وتمكن البديل توماس مولر من تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونخ قبل ثواني من نهاية الشوط الأول. لينتهي بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني تمكن البرازيلي فيليب كوتينيو من تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونخ، في الدقيقة 64، بصناعة كندية من الصاعد ألفونسو ديفيز.

وضمن الثنائي التأهل رسمياً للدور ثمن النهائي، حيث يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 10 نقاط.