  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. بايرن ميونيخ يحقق فوزا تاريخيا أمام توتنهام في أبطال أوروبا

الخميس 12 ديسمبر 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بايرن ميونيخ يحقق فوزا تاريخيا أمام توتنهام في أبطال أوروبا


وكالات / سما /

كرر نادي بايرن ميونخ الألماني، فوزه على توتنهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب “آليانز آرينا”، ضمن فعاليات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة  دوري أبطال أوروبا.

المواجهة الأولى التي جمعت بين الفريقين في لندن، انتهت بفوز تاريخي للعملاق البافاري بايرن ميونخ، بسبعة أهداف مقابل هدفين، ليفوز عى الفريق اللندني ذهاباً وإياباً. ملحقاً الهزيمة الثانية بجوزيه مورينيو الذي تعرض للهزيمة في بطولة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد.

نجح الفرنسي كينجسلي كومان، في تسجيل هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الثالثة عشرة من أحداث الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

رد نادي  توتنهام كان سريعاً في الدقيقة 20، بتسجيل هدف التعادل عن طريق ريان سيسينيون، بعد تمريرات عديدة من لاعبي السبيرز، وبخطأ دفاعي وصلت الكرة لسيسينيون الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

وتعرض كومان لإصابة قوية في الدقيقة 26، بعدما سقط على ركبته بدون أي تدخل من لاعبي الخصم، وغادر أرض الملعب وشارك بدلاً منه توماس مولر.

وتمكن البديل توماس مولر من تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونخ قبل ثواني من نهاية الشوط الأول. لينتهي بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني تمكن البرازيلي فيليب كوتينيو من تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونخ، في الدقيقة 64، بصناعة كندية من الصاعد ألفونسو ديفيز.

وضمن الثنائي التأهل رسمياً للدور ثمن النهائي، حيث يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

#بايرن ميونيخ #توتنهام #جوزيه مورينيو

الأكثر قراءة اليوم

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

لهذا السبب .. قرار بإخلاء جامعة بيرزيت حتى إشعار آخر

المستشار القانوني لحكومة الاحتلال: رواتب الاسرى التي تصرفها السلطة ضمان دخل!

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف

شاهد.. تقرير: إيران تحفر أنفاقا ضخمة في إحدى قواعدها العسكرية بشرق سوريا

الأخبار الرئيسية

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

نتنياهو

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس

20191211135815234

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات في صفوف قادة وعناصر حماس في الخليل