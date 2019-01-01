فيديو.. ريال مدريد يثأر من كلوب بروج بثلاثية

وكالات / سما /

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-1) على كلوب بروج البلجيكي، مساء أمس الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ريال مدريد الثنائي البرازيلي رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور في الدقائق 53 و64 ومودريتش في الدقيقة 91، بينما سجل هانز فاناكين هدف كلوب بروج الوحيد في الدقيقة 55.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 3 نقاط في المركز الثالث، حيث ثأر الميرنجي من التعادل المُحرج ذهابًا (2-2) في البرنابيو.

وكان ريال مدريد قد حسم تأهله سابقًا كوصيف للمجموعة خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما آمن كلوب بروج تأهله للدوري الأوروبي.

دفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بتشكيلة بها العديد من البدلاء، حيث أشرك الحارس ألفونس أريولا، وإيدير ميليتاو وأودريوزولا ولوكا يوفيتش.

وبدأ كلوب بروج المباراة بتهديد صريح لمرمى ريال مدريد، حيث سدد تاو كرة أرضية قوية على يمين الحارس أريولا، حيث تألق الفرنسي في التصدي لها في الدقيقة 10.

وجاء الرد سريعًا من ريال مدريد في الدقيقة 14، حيث استقبل لوكا يوفيتش تمريرة من زميله فينيسيوس جونيور في منطقة جزاء كلوب بروج، لكن الحارس مينيوليه تصدى لها ببراعة.

وانحصر اللعب في خط الوسط دون أي خطورة من كلا الفريقين، رغم التفوق النسبي لريال مدريد على مستوى الاستحواذ.

وكاد إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد، أن يُسجل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 34، حيث استلم تمريرة من فينيسيوس جونيور، على حدود منطقة الجزاء، وأرسل تسديدة أرضية على يمين مينيوليه، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن.

ولم تظهر أي خطورة من كلا الطرفين، خلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ودخل ريال مدريد الشوط الثاني، برغبة واضحة للتسجيل، حيث كانت أخطر محاولاته في الدقيقة 50، بمرور سريع لإيسكو، نحو مرمى مينيوليه لكن الدفاع البلجيكي أوقفه.

ونجح البرازيلي الشاب رودريجو جويس في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، في الدقيقة 53، حيث استقبل في منطقة الجزاء تمريرة عرضية من أودريوزولا وسدد من لمسة واحدة أقصى يمين الحارس مينيوليه.

وجاء الرد سريعًا من أصحاب الأرض، حيث سجل هانز فاناكين هدف التعادل لكلوب بروج في الدقيقة 55،

والذي استقبل تمريرة من إيمانويل دينيس في عمق دفاعات ريال مدريد، وسدد أقصى يسار الحارس ألفونس أريولا.

وعاد ريال مدريد للتقدم في النتيجة مرة أخرى، عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي تلقى تمريرة بالكعب من مواطنه رودريجو جويس في منطقة الجزاء، وسدد بقوة في شباك مينيوليه في الدقيقة 64.

وقرر زيدان تنشيط الخط الهجومي لتوسيع فارق الأهداف، حيث أشرك كريم بنزيما وإبراهيم دياز بدلا من لوكا يوفيتش وفينيسيوس جونيور، وأخيرًا فالفيردي بدلا من إيسكو.

وأهدر إيمانويل مهاجم كلوب بروج فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 89، حيث انطلق على الجبهة اليسرى، وتوغل بين دفاعات ريال مدريد، وأرسل تسديدة قوية مرت بجانب القائم الأيسر لأريولا.

ونجح لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث للميرنجي في الدقيقة 91، حيث تلقى تمريرة من كاسيميرو على حدود منطقة الجزاء، وسدد على يسار مينيوليه.