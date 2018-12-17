حركة طريق الفلاحين بغزة تعقد مؤتمرها السنوي لعام 2019

غزة / سما /

عقدت حركة طريق الفلاحين الفلسطينية في قطاع غزة مؤتمرها السنوي لعام 2019 بحضور مجموعة كبيرة من المزارعين والصيادين من كلا الجنسين من أعضاء الحركة بالاضافة الى كافة الهيئات التنسيقية والتنفيذية للحركة في مختلف محافظات قطاع غزة، كما حضر هذا المؤتمر ممثلين عن الهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وشملت وقائع المؤتمر الحديث عن برامج حركة طريق الفلاحين الفلسطينية بغزة وتحركاتها خلال عام 2019، وأهم الأنشطة التي نفذتها الهيئة التنسيقية في قطاع غزة للتعريف عن الحركة بشكل أكبر لدى كافة المزارعين والصيادين ومربي الأغنام والمرأة الريفية من خلال اللقاءات الموسعة والفعاليات المستمرة المطالبة بحقوقهم والداعمة لهم. وتقدم الأعضاء بالعديد من المداخلات في سبيل تكثيف الجهد بشكل أكبر لتوسيع نطاق الحركة لتصل الى كل مزارع وصياد من شأنه أن يطالب بكافة الحقوق المنصوصة والمعترف بها، وخاصة بعد الاعتراف العالمي لحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية الذي أقرته الأمم المتحدة بتاريخ 17/12/2018. كما تناول الأعضاء ضرورة الاستمرار في حملات التوعية لدى المزارعين، وتعزيز فكر الحركة لديهم بأنها الطريق من أجل تحقيق مطالبهم، من خلال حملات الضغط والمناصرة والفعاليات التضامنية المستمرة. وتضمنت المداخلات ضرورة التنسيق مع كافة الجهات سواء أفراد أو مؤسسات للوصول الى الحقوق والمطالب المرجوة.

وناقش المؤتمر الخطة المستقبلية لعمل الحركة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي وذلك من أجل ضمان تفاعل أكبر مع حقوق الفلاحين والصيادين من خلال حضورهم وتفاعلهم في المناسبات والفعاليات على كافة الأصعدة ولا سيما الدولية، وتطرق أعضاء المؤتمر الى أهمية الاعلان العالمي لحقوق الفلاحين والعاملين في المناطق الريفية وأهميته للحالة الفلسطينية وكيفية الاستفادة منه في الدفاع عن حقوقهم وتجريم الانتهاكات الاحتلالية بحقهم وصولا الى وقف هذه الانتهاكات وتمكنهم من السيادة على مصادرهم الطبيعية المتمثلة بالارض والمياه واللذان يشكلان محور الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.