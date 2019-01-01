  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يصيب مسعفاً ويعتقل طالبة خلال اقتحامه رام الله

الخميس 12 ديسمبر 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أصيب رجل إسعاف برصاصة مطاطية في قدمه، وعدة شبان بالاختناق جراء قنابل الغاز، خلال مواجهات اندلعت، فجر اليوم الخميس، مع قوات الاحتلال في حي عين مصباح ومفترق سردا بمحافظة رام الله والبيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي عين المصباح في رام الله، واعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت شذى ماجد حسن من منزلها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المكان، التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ووابل من قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة مسعف برصاصة في القدم وعدد من الشبان بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمة عدد من المنازل.

 
#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

لهذا السبب .. قرار بإخلاء جامعة بيرزيت حتى إشعار آخر

المستشار القانوني لحكومة الاحتلال: رواتب الاسرى التي تصرفها السلطة ضمان دخل!

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف

شاهد.. تقرير: إيران تحفر أنفاقا ضخمة في إحدى قواعدها العسكرية بشرق سوريا

الأخبار الرئيسية

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس

20191211135815234

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات في صفوف قادة وعناصر حماس في الخليل

تقدير إسرائيلي : نتنياهو بحاجة لمعجزات لإنقاذ نفسه من السقوط

الكنيست يصادق على قانون حله وتبكير موعد الانتخابات إلى 2 مارس