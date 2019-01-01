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الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل

الخميس 12 ديسمبر 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ووذكرت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت محمد جمال النتشة، وعبد الخالق النتشة، وعيسى الجعبري، والاسرى المحررين: عمر القواسمي، وجواد بحر النتشة،  ومازن النتشة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل وفتشت منازل كل من حكيم محمود شلالدة، ويونس أحمد كوازبه، وبلال عارف شلالدة، ووحيد معروف شلالدة، ومناضل ساكت شلالدة، وإياد أنور كوازبة، وفي بلدة دورا منزل المواطن محمد أبو عرقوب، وعبثت بمحتوياتها.

 
#الاحتلال

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