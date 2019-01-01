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الفنانة إليسا توجه رسالة إلى إيران

الخميس 12 ديسمبر 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة إليسا توجه رسالة إلى إيران


وكالات

دعت الفنانة اللبنانية، إليسا، إلى عدم جعل لبنان ساحة للحروب، وقالت "فمن أراد الحرب فليحارب من بلده ويترك لبنان يقرر ما يريده".

وكتبت إليسا عبر حسابها في "تويتر": "مش كل واحد عا بالو يحارب يقرر يحارب من لبنان. كلنا عدونا إسرائيل، بس دخيل الله ما بقا حدا يعمل لبنان ملعب تا هوي ما يتضرر ويصير بدو يحارب عا حساب لبنان وشعبو".

وأضافت إليسا في تغريدتها: "خلي إيران تحارب من إيران، ولبنان بس بدو يحارب بيحارب من لبنان".

وكان الحرس الثوري قال في تصريحات سابقة انه إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان .

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