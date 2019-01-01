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ساعر يعين كيش مسؤولًا لحملته الانتخابية وأردان يفكر بدعمه

الخميس 12 ديسمبر 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يعين كيش مسؤولًا لحملته الانتخابية وأردان يفكر بدعمه


القدس المحتلة / سما /

عين جدعون ساعر أحد الشخصيات البارزة في حزب الليكود، اليوم الخميس، يؤاف كيش عضو الحزب لقيادة حملته الانتخابية الداخلية.

ويأتي ذلك قبيل عقد مركز الليكود اجتماعًا، اليوم الخميس، للتصويت على المقترح الذي توصل إليه ساعر مع بنيامين نتنياهو زعيم الحزب لإجراء انتخابات داخلية في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن بعض المصادر المقربة من الشخصية البارزة في الحزب جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي، يدرس دعم ساعر في الانتخابات.

وقال دافيد بيتان عضو الكنيست عن الحزب والمقرب من نتنياهو، أنه جمع 800 توقيع على عريضة لمنع إجراء الانتخابات وسيتم تقديمها اليوم خلال جلسة مركز الليكود. داعيًا إلى دعم نتنياهو اللا متناهي من أجل قيادة الحزب للانتخابات العامة المقبلة التي تقرر إجراؤها في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

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