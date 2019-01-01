حماس تندد باعتقال عدد من قادتها في الضفة

غزة / سما /

نددت حركة حماس باعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس لعدد من قادتها في الضفة الغربية.

وقالت الحركة، في بيان، إن حملة الاعتقالات تأتي ضمن محاولات إسرائيل لـ"تعطيل الحياة السياسية الفلسطينية الداخلية التي تعد الاعتقالات أحد أهم أدواتها".

وأضافت أن "حملات الاعتقال والملاحقة، لن توقفنا عن دورنا الطليعي في تصويب البوصلة الوطنية نحو مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي".

وربطت الحركة بين حملة الاعتقالات والجهود الجارية لإجراء انتخابات فلسطينية عامة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وبحسب مصادر في حماس فإن حملة الاعتقالات طالت عددًا من قادة الحركة في الخليل جنوب الضفة الغربية، بينهم النائب محمد جمال النتشة والوزير السابق عيسى الجعبري والقيادي عمر القواسمي وغيرهم.

من جهتها، قالت القناة الإسرائيلية 12 وصحيفة يديعوت أحرنوت نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، إن الاعتقالات في صفوف حماس جاءت لمنعها من إحياء ذكرى انطلاقتها.