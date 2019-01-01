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الجيش الإسرائيلي يتأهب لمواجهات عنيفة بالضفة وغزة غدا الجمعة

الخميس 12 ديسمبر 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يتأهب لمواجهات عنيفة بالضفة وغزة غدا الجمعة


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يتأهب لوقوع مواجهات عنيفة بالضفة الغربية، وعلى الحدود مع قطاع غزة، غدا الجمعة.

وذكرت القناة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي شن الليلة حملة اعتقالات طالت عددا من قيادات من حركة حماس بالضفة، عشية اقتراب ذكرى انطلاقة الحركة.

وبحسب القناة الثانية، فإن توقعات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير الى أن حركة حماس، ستعمل على زيادة حدة التظاهرات بالضفة وغزة، في يوم ذكرى انطلاقتها.

وأضافت القناة، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تعتقد أن حركة حماس ستحاول استغلال هذه المناسبة، وزيادة حدة التظاهرات على الحدود مع قطاع غزة.

وأشارت القناة العبرية، الى أن الجيش الإسرائيلي، بدأ بتعزيز قواته بعدة مناطق بالضفة الغربية، تحسبا لاندلاع مواجهات عنيفة غدا الجمعة. 

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