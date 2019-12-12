مجلس اتحاد طلبة بيرزيت يقرر اغلاق الجامعة اليوم الخميس

رام الله /سما/

قرر مجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية في جامعة بيرزيت اغلاق الجامعة اليوم الخميس وتعليق الدوام.

وأشار المجلس إلى ان القرار جاء لعدم استجابة الجامعة لطلب تأجيل الامتحانات.

وكانت إدارة جامعة بيرزيت اعلنت في وقت سابق من امس الاربعاء عن استئناف التدريس كالمعتاد في الجامعة يوم الخميس 12/12/2019 وذلك من اجل منح الفرصة للحوار بين إدارة الجامعة والطلبة وذلك بعد قرارها صباحا باخلاء الجامعة من الطلبة اليوم على وجه السرعة وحتى إشعار آخر.

وقالت ادارة الجامعة ان القرار جاء بعد اجتماع طارئ لمجلس ادارة الجامعة عقد اليوم لما قامت به مجموعة من الطلبة في تحطيم وتكسير مدخل الجامعة الغربي.

