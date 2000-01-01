نتنياهو يهاجم حزب "كاحول لافان " والأخير يرد: "خلي شوية كذب للحملة الانتخابية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بينامين نتنياهو، ان حزب "كاحول لافان" يريدون إخفاء حقيقة أنهم فعلوا كل ما بوسعهم لتجنب تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة من أجل ضم وادي الأردن وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة

وأَضاف نتنياهو خلال توتير، في الساعات القليلة الماضية خرج "كاحول لافان" بفيضان من "الكذب الإعلامي"، إنهم يريدون إخفاء حقيقة أنهم فعلوا كل ما بوسعهم لتجنب تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة من أجل ضم وادي الأردن وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة.

وتابع: حاولوا بذل كل ما في وسعهم لتشكيل حكومة أقلية مع مؤيدي الإرهاب أيمن عودة وأحمد الطيبي وفشلوا أيضًا، لقد فرضوا علينا انتخابات جديدة غير ضرورية، ولمنع تكرار ذلك مرة أخرى.

وأكد نتنياهو: هناك شيء واحد فقط يجب فعله وهو الفوز والفوز الكبير - وهذا ما سنفعله.

وفي أول تعليق على تصريحات نتنياهو قال حزب كاحول لافان "خلي شوية كذب للحملة الانتخابية"