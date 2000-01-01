الرئيس يمنح السفير السعودي السابق لدى البحرين وسام "نجمة الاستحقاق"

المنامة /سما/

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، سفير المملكة العربية السعودية السابق لدى البحرين عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، وسام دولة فلسطين "نجمة الاستحقاق"، تقديرا لاسهاماته ودوره في تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والسعودي، ونصرة القضية الفلسطينية.

ونيابة عن الرئيس، قلد سفير دولة فلسطين لدى البحرين خالد عارف، السفير آل الشيخ، الذي انتهت مهامه كسفير لبلاده في البحرين، وسام نجمة الاستحقاق، في احتفال أقيم بالمناسبة في مقر سفارة فلسطين بالعاصمة البحرينية المنامة.

وحضر الحفلل السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة، على رأسهم عميد السلك الدبلوماسي، سفير سلطنة عمان عبد الله بن راشد بن علي المديلوي، والمنسق لمنظومة حزام التعاون للشؤون العسكرية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الوزير المفوض خالد بن فؤاد الخاجة، ومدير إدارة الشئون العربية في وزارة خارجية البحرين السفير عبد العزيز محمد عبد الله العيد، ومدير إدارة المراسم بالخارجية خليفة عبدالله الرميحي، ومستشار وزارة داخلية البحرين لشئون المجتمع عبداللطيف السكران، والسفير البحريني ظافر العمران.

وقال آل الشيخ: "إنه لشرف لي أن أتسلم وسام نجمة الاستحقاق من الرئيس محمود عباس، وما أعطيت هذا الوسام إلا لأنني نفذت، وما زلت أنفذ، توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

وأضاف: "أن خادم الحرمين الشريفين أكد في كلمته السامية أمس خلال أعمال القمة الخليجية بالرياض؛ حق الفلسطينيين في قيام دولتهم وعاصمتها القدس الشريف، ولا يمكن التنازل عن هذا الحق ولا يمكن إغفاله بأي حال من الأحوال، ولا يمكن المزايدة عليه، فهو حق أصيل مكتسب لهم وسيتحقق بإذن الله".

بدوره، قال السفير عارف: "أفتخر وأعتز بأن كلفني الرئيس محمود عباس، بتكريم وتقليد سفير المملكة السعودية السابق لدى البحرين، تقديرا وعرفانا لجهوده ومواقفه واسهاماته الداعمة لشعبنا وقضيتنا العربية والاسلامية المركزية الأولى، ولدوره في تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والسعودي الشقيقين، وفي نصرة القضية الفلسطينية .

وأضاف: "نتوجه بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية التي ما فتأت تقف مع شعبنا وقيادته الوطنية، ولمواقف السعودية ملكا وحكومة وشعبا، الداعمة لقضيتنا العادلة منذ زمن الملك المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله".

وأكد عارف أن هذا التقليد للسفير آل الشيخ، يأتي حرصا من الرئيس على تكريم المدافعين والمناصرين للقضية الفلسطينية وأصحاب المواقف والاسهامات المشهود لها تجاه أبناء شعبنا المناضل البطل.

وأشار إلى أن السعودية تستحق التقدير الدائم من شعبنا الفلسطيني لما تقدمه من دعم ومواقف ثابتة في الجانب السياسي والمادي والمعنوي، وآخرها وقفة القمة الخليجية ودعم دول مجلس التعاون للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب شعبنا.

وهنأ عارف البحرين لمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس، متمنيا دوام الأعياد والأمن والاستقرار على المملكة حكومة وشعبا.