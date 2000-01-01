  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اليوم الذكرى الـ52 لانطلاقة الجبهة الشعبية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم الذكرى الـ52 لانطلاقة الجبهة الشعبية


رام الله / سما /

 تصادف اليوم الأربعاء، الذكرى الـ52 لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأسس الجبهة الشعبية مجموعة من القوميين العرب، وبعض المنظمات الفلسطينية التي كانت منتشرة وفاعلة آنذاك وعلى رأسهم مؤسسها وأمينها العام جورج حبش، ومصطفى الزبري المعروف بأبو علي مصطفى، ووديع حداد، وأحمد اليماني.

وانضمت الجبهة الشعبية إلى منظمة التحرير عام 1968، وكان جورج حبش أمينها العام منذ تأسيسها حتى عام 2000، حيث تنحى واستلم أبو علي مصطفى مكانه حتى استشهد عام 2001، ليستلم أحمد سعدات منصب الأمين العام حتى اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي  في آذار 2006.

ومن أهم المحطات التي مرت بها الجبهة الشعبية خلال انتفاضة الأقصى 2000، حادثة اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى، الذي ردت عليه باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا وهذا ما تريده الحركة ..

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج

استطلاع: "كاحول لافان" توسع الفارق مع الليكود وتراجع "كتلة اليمين"

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها

لهذا السبب .. قرار بإخلاء جامعة بيرزيت حتى إشعار آخر

هآرتس: السلطة أوقفت مقاطعة العجول الإسرائيلية واستوردت 4000 عجل

الأخبار الرئيسية

الحية: لن نكون عقبة أمام إجراء الانتخابات وسنشارك في مؤتمر قمة "كوالالمبور" بوفد رفيع المستوى

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

2

رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف

جنرالٌ إسرائيليٌّ: فقدنا قيمة الانتصار وسنُهزم بالحرب القادِمة وإيران ستُطلِق يوميًا 2000 صاروخ علينا

unnamed (6)

القدس: الاتحاد الأوروبي وألمانيا يوقعان اتفاقيات حيوية بمبلغ 80 مليون $ للأونروا