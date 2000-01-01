اليوم الذكرى الـ52 لانطلاقة الجبهة الشعبية

رام الله / سما /

تصادف اليوم الأربعاء، الذكرى الـ52 لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأسس الجبهة الشعبية مجموعة من القوميين العرب، وبعض المنظمات الفلسطينية التي كانت منتشرة وفاعلة آنذاك وعلى رأسهم مؤسسها وأمينها العام جورج حبش، ومصطفى الزبري المعروف بأبو علي مصطفى، ووديع حداد، وأحمد اليماني.

وانضمت الجبهة الشعبية إلى منظمة التحرير عام 1968، وكان جورج حبش أمينها العام منذ تأسيسها حتى عام 2000، حيث تنحى واستلم أبو علي مصطفى مكانه حتى استشهد عام 2001، ليستلم أحمد سعدات منصب الأمين العام حتى اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في آذار 2006.

ومن أهم المحطات التي مرت بها الجبهة الشعبية خلال انتفاضة الأقصى 2000، حادثة اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى، الذي ردت عليه باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي.