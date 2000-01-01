مؤسسة الرئيس بوتين للعلوم والثقافة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد

بيت لحم / سما /

احتفلت مؤسسة الرئيس بوتين للعلوم والثقافة، مساء اليوم الأربعاء، بإضاءة شجرة الميلاد، احتفالا بأعياد الميلاد المجيدة.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد إن مدينة بيت لحم تعيش في أوج صورها الباهية والمشرقة التي تؤكد أنها آمنة وهادئة، وهي رسالة لكل مسيحيي العالم بالحضور إلى بيت لحم ومشاركة سكانها أعياد الميلاد.

وأضاف حميد أن إضاءة الشجرة لها دلالات واضحة، أنه رغم ما تتعرض له بيت لحم والمحافظة بشكل عام إلى مضايقات احتلالية إلا أن هناك إصرار واضح على تسلح الإنسان الفلسطيني في إنارة درب الحرية والتأكيد على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الوطنية وتفويت الفرصة على المحتل وإفشال مخططاته.

من جانبه، قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس الشريف المطران عطالله حنا إن الحرص على إنارة الشجرة في مواقع مختلفة من بيت لحم دون الاقتصار على الشجرة المركزية في ساحة المهد، مع المشاركة من أبناء الشعب الواحد تأكيد على وحدة الشعب الواحد في إحياء مناسباته المختلفة دون تمييز.

وأضاف حنا أن رسالتنا اليوم واضحة وهي السلام العادل والمحبة، وبالتالي على المجتمع الدولي التحرك نحو إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني الذي ما زال يئن تحت بطش المحتل.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة بوتين معتز مزهر، "أردنا من إضاءة الشجرة أن نؤكد للعالم تمسكنا بأرضنا ولن نفرط بها، وسائرون نحو تحقيق أهدافنا الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".