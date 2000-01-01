  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أكثر من 60 قتيلا في هجوم الثلاثاء على معسكر في النيجر

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 60 قتيلا في هجوم الثلاثاء على معسكر في النيجر


نيامي /سما/

 أسفر هجوم استهدف الثلاثاء معسكرا للجيش النيجري في ايناتيس قرب مالي عن أكثر من ستين قتيلا، وفق ما أفاد مصدر أمني نيجري الاربعاء.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن "الهجوم خلف أكثر من ستين قتيلا. الارهابيون قصفوا المعسكر، والسبب الرئيسي لهذه الحصيلة الكبيرة (من الضحايا) هو انفجار الذخائر والوقود".

وهذه الحصيلة هي الافدح في صفوف الجيش النيجري منذ بدء الهجمات الجهادية في البلاد العام 2015.

وقالت الرئاسة عبر تويتر ان "رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للجيوش، ايسوفو محمدو، قطع مشاركته في مؤتمر السلام الدائم والامن والتنمية في افريقيا الذي يلتئم في مصر، للعودة الى نيامي اثر المأساة التي وقعت في ايناتيس".

والثلاثاء، مدد مجلس الوزراء لثلاثة أشهر حال الطوارئ التي كان اعلنها في 2017 في العديد من المناطق بهدف التصدي للهجمات الجهادية.

ويتعرض شمال منطقة تاهوا ومنطقة تيلابيري المجاورة لمزيد من الهجمات الجهادية انطلاقا من مالي المجاورة.

ومنذ تشرين الاول/اكتوبر، يمنع على المنظمات الانسانية التوجه الى بعض المناطق من دون مواكبة عسكرية.

ويكثف الجهاديون هجماتهم في منطقة الساحل وخصوصا في مالي والنيجر وبوركينا رغم انتشار الجنود الفرنسيين في اطار قوة برخان.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا وهذا ما تريده الحركة ..

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج

استطلاع: "كاحول لافان" توسع الفارق مع الليكود وتراجع "كتلة اليمين"

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها

لهذا السبب .. قرار بإخلاء جامعة بيرزيت حتى إشعار آخر

هآرتس: السلطة أوقفت مقاطعة العجول الإسرائيلية واستوردت 4000 عجل

الأخبار الرئيسية

الحية: لن نكون عقبة أمام إجراء الانتخابات وسنشارك في مؤتمر قمة "كوالالمبور" بوفد رفيع المستوى

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

2

رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف

جنرالٌ إسرائيليٌّ: فقدنا قيمة الانتصار وسنُهزم بالحرب القادِمة وإيران ستُطلِق يوميًا 2000 صاروخ علينا

unnamed (6)

القدس: الاتحاد الأوروبي وألمانيا يوقعان اتفاقيات حيوية بمبلغ 80 مليون $ للأونروا