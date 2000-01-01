أكثر من 60 قتيلا في هجوم الثلاثاء على معسكر في النيجر

نيامي /سما/

أسفر هجوم استهدف الثلاثاء معسكرا للجيش النيجري في ايناتيس قرب مالي عن أكثر من ستين قتيلا، وفق ما أفاد مصدر أمني نيجري الاربعاء.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن "الهجوم خلف أكثر من ستين قتيلا. الارهابيون قصفوا المعسكر، والسبب الرئيسي لهذه الحصيلة الكبيرة (من الضحايا) هو انفجار الذخائر والوقود".

وهذه الحصيلة هي الافدح في صفوف الجيش النيجري منذ بدء الهجمات الجهادية في البلاد العام 2015.

وقالت الرئاسة عبر تويتر ان "رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للجيوش، ايسوفو محمدو، قطع مشاركته في مؤتمر السلام الدائم والامن والتنمية في افريقيا الذي يلتئم في مصر، للعودة الى نيامي اثر المأساة التي وقعت في ايناتيس".

والثلاثاء، مدد مجلس الوزراء لثلاثة أشهر حال الطوارئ التي كان اعلنها في 2017 في العديد من المناطق بهدف التصدي للهجمات الجهادية.

ويتعرض شمال منطقة تاهوا ومنطقة تيلابيري المجاورة لمزيد من الهجمات الجهادية انطلاقا من مالي المجاورة.

ومنذ تشرين الاول/اكتوبر، يمنع على المنظمات الانسانية التوجه الى بعض المناطق من دون مواكبة عسكرية.

ويكثف الجهاديون هجماتهم في منطقة الساحل وخصوصا في مالي والنيجر وبوركينا رغم انتشار الجنود الفرنسيين في اطار قوة برخان.