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إدارة جامعة بيرزيت تقرر استئناف الدراسة غداً الخميس

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة جامعة بيرزيت تقرر استئناف الدراسة غداً الخميس


رام الله / سما /

أعلنت إدارة جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، عن استئناف التدريس كالمعتاد في الجامعة يوم غد الخميس، من أجل منح الفرصة للحوار بين إدارة الجامعة والطلبة.

وكانت إدارة الجامعة، أصدرت بياناً صحفياً اليوم الأربعاء، أعلنت فيه عقد اجتماع طارئ، وإخلاء الجامعة بشكل فوري.

وقال البيان، "عقد مجلس الجامعة اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء، وذلك بعدما قامت به مجموعة من الطلبة من تحطيم وتكسير مدخل الجامعة الغربي، وما رافق ذلك من عنف".

وأضاف البيان: "مجلس الجامعة، يرى أن هذا العمل يخالف أنظمة وقوانين الجامعة، وقرارات إدارتها، لما له من تداعيات على سلامة الطلبة والعاملين ومجتمع الجامعة، وقد قرر مجلس الجامعة، إخلاء الجامعة من الطلبة على وجه السرعة، وحتى إشعار آخر".

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