الأمم المتحدة تعيّن الأردنية ندى الناشف نائبة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان

نيويورك /سما/

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الأردنية السيدة ندى الناشف نائبة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، خلفا للأسترالية كيت غيلمور.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوضة السامية ميشيل باشيليت عن امتنانهما العميق لخدمات غيلمور المتفانية في برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الماضية.

وشغلت الناشف منذ عام 2015 منصب المديرة العامة المساعدة للعلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو في باريس، وقادت حقيبة تهدف إلى تعبئة المعرفة من أجل مجتمعات شاملة وعادلة ومستدامة، وتولت أدوارا إدارية متزايدة التعقيد خلال حياتها المهنية داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك عمليات التحول التنظيمي الاستراتيجي الرائدة.

وقبل ذلك، شغلت ندى الناشف منصب المديرة الإقليمية والمديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالدول العربية، ومقرّه بيروت (2007-2014). وانضمت إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث بدأت حياتها المهنية في الأمم المتحدة عام 1991، وخدمت في ليبيا (1992-1995)، لبنان (2000-2004)، العراق (2003) وفي المقرّ الرئيسي في نيويورك (1995-2000، 2005-2006).

والناشف حائزة على بكالوريوس الآداب في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة)، وماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد (الولايات المتحدة) وتتحدث اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، ولديها إلمام باللغة الفرنسية.