الشرطة تشارك في المؤتمر العربي الثالث والاربعين لقادة الشرطة والأمن العرب

رام الله / سما /

شاركت الشرطة الفلسطينية اليوم ممثلة باللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية ويرافقه وفد ضم كل من العميد الدكتور خالد السباتين والعميد الدكتور محمود صلاح الدين وبحضور سعادة سفير دولة فلسطين في تونس الاخ هايل الفاهوم ، في المؤتمر العربي الثالث والاربعين لقادة الشرطة والأمن العرب ،وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس العاصمة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، ان اعمال المؤتمر عقدت تحت اشراف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، بحضور قادة الشرطة والأمن في الدول العربية، والشرطة الدولية (إنتربول)، والشرطة الأوروبية (يوروبول)، ومركز الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، والشرطة الخليجية وسفراء الدول العربية لدى الجمهورية التونسية.

وقدم اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة خلال المؤتمر مقترحا بشأن تعزيز ودعم تفعيل المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والامن العرب والطلب من الامانة العامة استطلاع اراء الدول الاعضاء بهذا الشأن في ضوء ورقة عمل تقدمها دولة فلسطين .

وتناول المؤتمر العديد من المواضيع المهمة أهمها نتائج المؤتمر السابق، والتجارب الامنية للدول المشاركة ، والهياكل التنظيمية والمهام الخاصة بالأجهزة المعنية بشرطة البيئة، والتصور المقترح للوحدة المعنية بتعزيز التعاون في مجال الأمن الإلكتروني، ونظام صندوق تضامن أمني عربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية للمصابين من رجال الشرطة، وكذلك تصور أولي لأهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي، ونتائج عمل اجتماع فريق العمل الأمني لصياغة مشروع لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

هذا وسترفع التقارير والتوصيات والمشاريع الصادرة إلى اجتماع وزراء الداخلية العرب، والذي سيتم مطلع العام المقبل، لاقرار توصياته ورفعها للقمة العربية نهاية آذار/ مارس المقبل .

وعلى هامش المؤتمر عقد اللواء حازم عطا الله والوفد المرافق اجتماع مع الفريق اول ركن خالد قرار الحربي مدير الامن العام السعودي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية على المستوى الشرطي والامني وامكانية توثيق وتعزيز اواصر العلاقة عبر فتح قنوات اتصال وتسهيل تبادل التجارب والخبرات بين البلدين بما يخدم رسالة الامن التي يقوم عليها الامن العام السعودية والشرطة الفلسطينية كل في بلده .