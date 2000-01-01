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حماس تطالب الرئيس إصدار مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تطالب الرئيس إصدار مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية


غزة / سما /

طالبت حركة "حماس" بشكل رسمي، مساء اليوم الأربعاء، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصدار مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن "المرونة الكبيرة التي قدمتها حماس في موضوع الانتخابات، هي التي فتحت الباب واسعاً أمام إجراء الانتخابات، وأوجدت أجواء إيجابية في الفضاء السياسي الفلسطيني".

وأضاف قاسم: على قيادة السلطة التصرف بمسؤولية في هذه اللحظة التاريخية، والابتعاد عن الحسابات الحزبية، وتنفيذ بالخطوات المطلوبة منها، وعلى رئيس السلطة اصدار مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأشار إلى أنه "مطلوب من قيادة السلطة العمل للتحضير للقاء الوطني الفلسطيني، الذي يهدف لضمان سير الانتخابات بالشفافية والنزاهة المطلوبة".

وتابع قاسم: يجب المبادرة فوراً على البدء بتوفير مناخات الحريات في الضفة الغربية ورفع يد الأجهزة الأمنية هناك عن الحياة العامة، ووقف الملاحقة والقمع على خلفية الانتماء السياسي كمتطلب أساس لانتخابات حقيقة تعبر بصدق عن إرادة الشعب.

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