فلسطين وموريتانيا توقعان على مشروع لتبادل المعارف والخبرات لتطوير سلسلة إنتاج الخضروات

نواكشوط /سما/

وقعت دولة فلسطين وجمهورية موريتانيا على تفاصيل تنفيذ مشروع تبادل المعارف والخبرات بينهما، بالاعتماد على مقاربة نقل الخبرات الفلسطينية المتميزة لدعم القدرات المحلية الموريتانية في سلسلة القيمة للخضروات وتطويرها، حيث تتلخص مكونات وأنشطة المشروع في دعم الإنتاج والانتاجية والتمويل والتسويق والسياسات والاستراتيجيات الوطنية.

جاء ذلك في أعقاب اختتام أعمال ومداولات البعثة الفلسطينية المشتركة التي تضم خبراء من وزارة الزراعة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وسيعزز البرنامج من منهجية تدريب المدربين والمدربات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواكبة تطوير سلسلة الإنتاج، وبناء قدرات المنظمات المهنية المحلية الفاعلة في مجال انتاج وتسويق الخضروات، وخلق فريق فني متخصص من الكفاءات الوطنية الموريتانية القادرة على نقل التجربة وتطويرها وتوطينها، وبناء القدرات الفنية للكوادر الموريتانية، وإقامة النماذج الإنتاجية للزراعات المحمية والمكشوفة، ودعم قدرات المؤسسات التعاونية والرسمية.

ويهدف المشروع لتعزيز مساهمة القطاع الزراعي الموريتاني في الدخل القومي والأمن الغذائي، وفق النهج والقواعد والآليات المعمول بها في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتسهيل التعاون وتبادل الخبرات فيما بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي في برنامج (جنوب – جنوب)، ويهدف لتطوير سلسلة إنتاج الخضروات بالاستفادة من الخبرة الفلسطينية، وتطوير منظومة عصرية لإنتاج وتسويق الخضروات ودعم الإطار المؤسساتي لسلسلة إنتاج وتسويق الخضروات ومواكبة مبادرات لخلق وحدات إنتاج لصالح المزارعين، ودعم تحويل وتسويق المنتجات الزراعية لصالح التعاونيات النسائية الموريتانية.