  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتقال مواطنة واندلاع مواجهات في قرية بيت دقو شمال غرب القدس

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال مواطنة واندلاع مواجهات في قرية بيت دقو شمال غرب القدس


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنة زكية علي حسين (30 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب القدس، بعد استدعائها للتحقيق.

وأفاد سعيد يقين، وهو مواطن من القرية، بأن اعتقال المواطنة زكية جاء بعد اعتقال زوجها مؤخرا.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية مساء اليوم، وداهموا نحو 12 منزلا ونكلوا بساكنيها، ما أدى لاندلاع مواجهات، مضيفا أن ممارسات الاحتلال في القرية تندرج في إطار التضييق على أهالي قرى شمال غرب القدس بإقامة حواجز عسكرية قرب قرى بدو وبيت إكسا والجديرة.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا وهذا ما تريده الحركة ..

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها

الدجني: مؤشرات سياسية واقتصادية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

استطلاع: "كاحول لافان" توسع الفارق مع الليكود وتراجع "كتلة اليمين"

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها

هآرتس: السلطة أوقفت مقاطعة العجول الإسرائيلية واستوردت 4000 عجل

الأخبار الرئيسية

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

2

رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف

جنرالٌ إسرائيليٌّ: فقدنا قيمة الانتصار وسنُهزم بالحرب القادِمة وإيران ستُطلِق يوميًا 2000 صاروخ علينا

unnamed (6)

القدس: الاتحاد الأوروبي وألمانيا يوقعان اتفاقيات حيوية بمبلغ 80 مليون $ للأونروا

31494

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج