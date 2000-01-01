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معايعة تترأس اجتماع المجلس الاستشاري للقطاع السياحي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
معايعة تترأس اجتماع المجلس الاستشاري للقطاع السياحي


بيت لحم / سما /

 ترأست وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم، اجتماعا للمجلس الاستشاري للقطاع السياحي، بهدف رسم السياسات الخاصة بهذا القطاع.

وقالت معايعة، "إن القطاع السياحي الفلسطيني يسبح عكس التيار ويحقق إنجازات غير مسبوقة بالرغم من كل المعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي. ما يؤكد أهمية النشاط السياحي الكبير في الأعوام الأخيرة وخصوصا العام الماضي والحالي، حيث حققت فلسطين أرقاما قياسية جديدة في أعداد السياح القادمين لزيارة فلسطين وفي أعداد ليالي المبيت في الفنادق الفلسطينية".

وأوضحت معايعة، أن القطاع الفندقي بحاجة لاستثمارات جديدة لاستيعاب الكم الكبير من الوفود القادمة لزيارة فلسطين في الأعوام القادمة، وهو ما بدء يظهر من خلال حجوزات المجموعات السياحية للعام 2020.

وفي الإطار العملي تحدثت معايعة عن الاكتظاظ الكبير الذي تحظى به كنيسة المهد ببيت لحم وكنيسة القيامة بمدينة القدس حيث يحتاج السائح القادم لزيارة مغارة الميلاد للانتظار لأكثر من 3 ساعات لإتمام الزيارة، مؤكدة قرب إطلاق تطبيق الكتروني الذي يهدف لتنظيم زيارة المجموعات السياحية داخل كنيسة المهد من خلال الحجز المسبق.

وفي إطار الخطة التسويقية تحدثت معايعة عن ضرورة الاستمرار في الخطة التطورية القائمة على استقطاب مجموعات سياحية جديدة من خلال استحداث أنماط سياحية جديدة ومن خلال فتح أسواق سياحية جديدة بالإضافة للاستمرار في سياسة المشاركة في المعارض السياحية العالمية واهم المحافل السياحية الدولية ورفع اسم فلسطين.

وفي الإطار القانوني، أكدت معايعة على انتهاء وزارة السياحية والاثار من وضع اول مسودة لقانون سياحي فلسطيني، قانون متوائم وظروف عمل القطاع السياحي في فلسطين، مؤكدة ضرورة اثراء هذه المسودة بجميع وجهات النظر لنخرج بقانون عصري متطور يخدم فلسطين وقطاعها السياحي ويتوج الشراكة ما بين القطاع السياحي الفلسطيني العام والخاص من خلال قانون سياحي متميز.

وناقش الاجتماع خطة عنقود تنمية السياحة في محافظة بيت لحم والتي تهدف لأثراء تجربة السائح في فلسطين محققة أكبر فائدة ومردود على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى نقل الصور الحقيقية عن فلسطين وشعب فلسطين من خلال السائح القادم لزيارتها الى مختلف دول العالم.

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