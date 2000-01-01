فيلم "أمبيانس" الفلسطيني يفوز بجائزة في مهرجان القاهرة السينمائي

بيت لحم / سما /

فاز فيلم أمبيانس للمخرج وسام الجعفري خريج دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، بجائزة يوسف شاهين في مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

ويتحدث الفيلم عن حكاية شابان يحاولان تسجيل الموسيقى داخل المخيم للاشتراك في مسابقة، إن نجحا فيها، سيحصلان على فرصة صنع ألبوم موسيقي. بدايًة، لا تسير الأمور حسب المتوّقع بسبب الفوضى والمشاكل في المخّيم. ينتهي الأمر بهما إلى الانطلاق بفكرة تسجيل أصوات المخّيم بدًلا عن موسيقاهما وتحويل تلك الأصوات إلى موسيقى.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اختتم دورته الـ41 بدار الأوبرا المصرية، بعد أن استمرت في الفترة بين 20 إلى 29 من تشرين الثاني، بحضور العديد من الفنانين والمخرجين من الوطن العربي والعالم، حيث شهد المهرجان عرض أكثر من 150 فيلماً من 63 دولة، من بينها 35 فيلماً في عروضها العالمية الأولى، و84 فيلماً في عرضها الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر المخرج الشاب وسام الجعفري: " ان النجاح الباهر الذي وصل إليه فيلم أمبيانس وأفلام باقي الطلبة ما هو إلا نتيجة الدعم المتواصل وبجهود الهيئتين الإدارية والأكاديمية في دار الكلمة الجامعية، وللأسف لم أتمكن من الوصول الى مصر بسبب عدم الحصول على تأشيرة الدخول، وقامت المخرجة الفلسطينية نجوى النجار بإستلام الجائزة ".

من جهته، هنأ القس الدكتور متري الراهب مؤسس ورئيس دار الكلمة الجامعية المخرج الجعفري بهذا النجاح الباهر، وأكد:" ان دار الكلمة الجامعية قد وجدت لإعداد جيل الغد الفلسطيني المبدع الذي يستطيع ان ينافس محليا واقليمياً ودوليا والذي يستطيع ان ينقل روايته إلى العالم الكبير عبر اللون والصورة والمنتج المميز".

وسبق أن فاز المخرج الشاب وسام الجعفري على المركز الثالث المشترك لفئة الأفلام القصيرة من " سيني فاونديشن " في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، كما وفاز فيلم أمبيانس في جائزة الغصن الذهبي لافضل فيلم روائي قصير في مهرجان القدس السينمائي الدولي، كما وفاز في مهرجان 17e Festival international Signes de Nuit في باريس، وسيعرض الفيلم الأسبوع القادم في مهرجان New film maker في لوس انجلوس – هوليود.