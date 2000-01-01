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المستشار القانوني لحكومة الاحتلال: رواتب الاسرى التي تصرفها السلطة ضمان دخل!

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار القانوني لحكومة الاحتلال: رواتب الاسرى التي تصرفها السلطة ضمان دخل!


القدس المحتلة / سما /

أصدر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليتـ رأياً قضائياً ينص على اعتبار الأموال التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين ولأبناء عائلاتهم، مدخولات بكامل المعنى، ويجب أخذها بالحسبان في فحص أحقية العائلة بتلقي معاش ضمان الدخل من التأمين الوطني، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.
 
وقال المستشار مندلبليت خلال جلسة محكمة العمل القطرية في القدس، اليوم، إن السلطة الفلسطينية تصرف رواتب للأسرى بمبالغ تتلاءم مع فترة محكومية الأسير وتضمن له الدخل الثابت حتى بعد الإفراج عنه.
 
وجاء رأي مندلبيت خلال نظر المحكمة في استئناف قدمه أحد سكان القدس وهو والد لأسير فلسطيني قاصر، أُدين بالشروع في تنفيذ عملية مرتين، علماً بأن هذا الوالد قدم طلباً لمؤسسة التأمين الوطني بصرف معاش ضمان الدخل له وتم رد الطلب بسبب تجنبه عن تبيان وثائق تتعلق بأموال تقاضاها من السلطة الفلسطينية.

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