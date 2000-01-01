شرطة جنين تقبض على شخص من يطا جنوب الخليل متهم بالقتل القصد

الخليل / سما /

قبضت شرطة محافظة جنين عصر اليوم الاربعاء على شخص من سكان مدينة يطا جنوب الخليل صادر بحقه مذكرة احضار بتهمة القتل القصد .

وافاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة بان قوة من مركز شرطة قباطية تمكنت من القبض على الشخص المطلوب أثناء قيامها بعمل دوريات اعتيادية في البلدة وبالاشتباه به بانتحال اسم وهمي ما دفعهم للتحفظ عليه وبالبحث والتحري تبين بانه مطلوب لدى النيابة العامة في يطا وصادر بحقه مذكرة احضار بتهمة القتل القصد.

واضاف ارزيقات بانه تم التحفظ على المتهم تمهيدا لاجراءات نقله وعرضه على النيابة العامة حسب الاصول .