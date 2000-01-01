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رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف


رام الله / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن رئيسها حنا ناصر، اجتمع مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بالمقر العام للجنة في البيرة بالضفة الغربية.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، إنه خلال الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، أطلع ناصر، ملادينوف على آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات العامة المزمعة، وخاصة فيما يتعلق بردود الفصائل الإيجابي على رسالة الرئيس محمود عباس.

ووفق اللجنة، فقد بحث ناصر مع ملادينوف، الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في سبيل إنجاح الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما موضوع مشاركة مدينة القدس في الانتخابات.

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