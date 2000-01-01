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بيت لحم: الاتحاد الأوروبي والدنمارك "والحكم المحلي" يفتتحون مبنيين متعددي الأغراض في قريتي المعصرة ومراح معلا

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: الاتحاد الأوروبي والدنمارك "والحكم المحلي" يفتتحون مبنيين متعددي الأغراض في قريتي المعصرة ومراح معلا


بيت لحم / سما /

 افتتح الاتحاد الأوروبي والدانمارك ووزارة الحكم المحلي، اليوم الأربعاء، مبنيين متعددي الأغراض في قريتي المعصرة ومراح معلا في محافظة بيت لحم، في المنطقة المصنفة "ج".

وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنيين، وفق بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي، 630 مترا مربعا ستخدم أكثر من 2,000 مواطن.

وقدم الاتحاد الأوروبي 310,000 يورو، فيما قدمت حكومة الدانمارك 215,000 يورو لدعم إقامة البنية التحتية الاجتماعية في قريتي المعصرة ومراح معلا على التوالي.

وحضر حفل الافتتاح ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، ومكتب الممثلية الدانماركية، ووزارة الحكم المحلي، ومحافظة بيت لحم، وصندوق إقراض وتطوير البلديات، وممثلو كلا المجلسين القرويين.

وسيكون المبنيان متعددا الأغراض بمثابة مقرين للمجلسين القرويين ومراكز للمناسبات الاجتماعية والعامة للمجتمعات المحلية.

وقال رئيس القسم السياسي في الاتحاد الأوروبي سيموني بتروني، إنه "من خلال الاستثمار في مشاريع في المنطقة "ج"، نستثمر في دولة فلسطين المستقبلية. ستساعد مشاريع مثل تلك التي افتتحناها اليوم على إحداث تغيير إيجابي في حياة الأسر الفلسطينية في هذه المنطقة".

وأضاف: "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم المشاريع التي تعزز التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية حياة المجتمعات الفلسطينية في المنطقة "ج"، في مجالات مثل القطاع الخاص والبيئة والزراعة".

من جهتها، قالت رئيسة مكتب الممثلية الدنماركية في رام الله ناتاليا فاينبرج: "تفخر الدنمارك بتمويل بناء القاعة متعددة الأغراض في مرح معلا. هذا يمثل التزام الدنمارك القوي والمستمر نحو تطوير المنطقة "ج" في الضفة الغربية، إلى جانب شركائنا المقربين في الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية. إننا نعتقد أن هذا الدعم أمر حيوي- سواء بالنسبة للحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين أو لآفاق السلام والدولة الفلسطينية المستقبلية".

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