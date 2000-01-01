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المالكي: فلسطين تعمل على حماية المصالح المشتركة لمجموعة 77 والصين

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: فلسطين تعمل على حماية المصالح المشتركة لمجموعة 77 والصين


رام الله / سما /

 قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن فلسطين تعمل على حماية المصالح المشتركة لمجموعة 77 والصين بثبات وشفافية وتنسيق عالٍ، وستقف أمام القرارات الأحادية والانعزالية التي تهدد المنظومة متعددة الأطراف.

وأضاف المالكي خلال لقائه الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ باتريشيا اسبينوزا، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الـ25 بشأن تغير المناخ، انه يتوجب الخروج بنتائج إيجابية تخدم البشرية والأجيال المستقبلية، لمواجهة المخاطر الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ.

وأضاف ان القيادة الفلسطينية وجهت تعليماتها للوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر، للعمل على تقديم الدعم اللازم لرئاسته وسكرتارية المنظمة لضمان نجاحه، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة واسبينوزا، لتسهيل مهامها في قيادة مجموعة 77 والصين.

وشدد المالكي على أن دولة فلسطين لن تستغل رئاستها للمجموعة، لتسييس أعمال المؤتمر الذي يهدف في النهاية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

بدورها، ثمنت اسبينوزا الجهود التي تبذلها دولة فلسطين بصفتها رئيسا لمجموعة 77 والصين، في ظل الظروف والتحديات التي تواجه المنظومة متعددة الأطراف، مشيرة إلى أن الأنظار تتجه نحو النتائج التي ستخرج عن هذا المؤتمر.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، وسكرتير ثالث شريهان أبو غوش، وسكرتير ثالث عراب عبدو.

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