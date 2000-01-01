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غنيم يبحث مع بعثة من بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبي سير العمل في محطة التحلية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يبحث مع بعثة من بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبي سير العمل في محطة التحلية


رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي الخطوات التي يتم تنفيذها للمضي في تنفيذ برنامج التحلية المركزية، والأعمال المصاحبة في قطاع غزة.

وأكد غنيم خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، أهمية التركيز على الخطوات المستقبلية للبدء في تنفيذ محطة التحلية المركزية، كحل استراتيجي لتوفير مياه صالحة للشرب لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني.

وقال "اننا نمضي قدما في المشروع، حيث سيتم طرح العطاء الخاص بإنشاء وتشغيل محطة التحلية المركزية، والعمل يتم على مختلف المستويات لجلب الشركات الدولية المختصة في إدارة مثل هذه المشاريع الكبيرة، من خلال توفير الخبراء والمختصين لضمان تنفيذ المشروع بالجودة والتقنية الفنية والإدارية المطلوبة، وفي الوقت المحدد".

كما أشار إلى أن هناك "تقدما بشكل معقول لتوفير الدعم المالي المتبقىي للمشروع، وهناك دول أكدت دعمها في الآونة الأخيرة مثل ايطاليا، من خلال تخصيص مبلغ 8 ملايين يورو، ولوكسمبورغ التي خصصت مليوناً ومئة وخمسين ألف يورو، وتأكيد الاتحاد الأوروبي تأمين المبالغ المالية المتبقية.

من جانبها، أكدت البعثة مواصلة عملها ودعمها لسلطة المياه للمضي قدما في تنفيذ مشروع التحلية في قطاع غزة، والمشاريع الأخرى الجاري تنفيذها.

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