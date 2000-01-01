رام الله: مطالبات بإقرار قانون حماية الأسرة

رام الله / سما /

طالب المشاركون في مظاهرة برام الله، اليوم الأربعاء، بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وتأتي هذه المظاهرة، التي جابت شوارع مدينة رام الله، وشارك فيها متطوعون ومجموعات نسوية وشبابية من مختلف البرامج، ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة، التي دعت لها جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون يافطات تطالب بوقف العنف بحق النساء، وبإقرار قانون حماية الاسرة، ووقف كل أشكال العنف بحق النساء.

وقال رئيس الاغاثة الطبية مصطفى البرغوثي، إن الاغاثة كمؤسسة وطنية وإنسانية، مناصرة لحقوق المرأة، وأكد أن الاغاثة تقف بكل قوتها ضد العنف بحق المرأة.

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أهمية إقرار قانون حماية الأسرة، مشيرة إلى أن الوزارة أعفت المعنفات من رسوم العلاج في أقسام الطوارئ.

بدورها أكدت وزيرة المرأة آمال حمد أن العمل جار على إقرار هذا القانون لأهميته