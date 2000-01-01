  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: مطالبات بإقرار قانون حماية الأسرة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: مطالبات بإقرار قانون حماية الأسرة


رام الله / سما /

 طالب المشاركون في مظاهرة برام الله، اليوم الأربعاء، بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وتأتي هذه المظاهرة، التي جابت شوارع مدينة رام الله، وشارك فيها متطوعون ومجموعات نسوية وشبابية من مختلف البرامج، ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة، التي دعت لها جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون يافطات تطالب بوقف العنف بحق النساء، وبإقرار قانون حماية الاسرة، ووقف كل أشكال العنف بحق النساء.

وقال رئيس الاغاثة الطبية مصطفى البرغوثي، إن الاغاثة كمؤسسة وطنية وإنسانية، مناصرة لحقوق المرأة، وأكد أن الاغاثة تقف بكل قوتها ضد العنف بحق المرأة.

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أهمية إقرار قانون حماية الأسرة، مشيرة إلى أن الوزارة أعفت المعنفات من  رسوم العلاج في أقسام الطوارئ.

بدورها أكدت وزيرة المرأة آمال حمد أن العمل جار على إقرار هذا القانون لأهميته

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا وهذا ما تريده الحركة ..

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة

الدجني: مؤشرات سياسية واقتصادية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

استطلاع: "كاحول لافان" توسع الفارق مع الليكود وتراجع "كتلة اليمين"

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها

مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف رسميا نوع السلاح وكيفية حصول الطيار السعودي عليه!

الأخبار الرئيسية

2

رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف

جنرالٌ إسرائيليٌّ: فقدنا قيمة الانتصار وسنُهزم بالحرب القادِمة وإيران ستُطلِق يوميًا 2000 صاروخ علينا

unnamed (6)

القدس: الاتحاد الأوروبي وألمانيا يوقعان اتفاقيات حيوية بمبلغ 80 مليون $ للأونروا

31494

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج

هآرتس: السلطة أوقفت مقاطعة العجول الإسرائيلية واستوردت 4000 عجل