الخليل: إحياء اليوم الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الخليل / سما /

أحيا مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وجمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة في فعالية مشتركة، اليوم الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2019، بعنوان "أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030".

وتهدف الحملة الى إبراز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى وسائل نقل موائمة، على النحو المنصوص عليه في قانون "المعوقين" الفلسطيني رقم 4/1999، ولائحته التنفيذية.

وركزت على الحق في إمكانية الوصول والتنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نصت عليه المادتان 9 و20 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انضمت إليها فلسطين عام 2014، وانسجاما مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت أنشطة الحملة طباعة وتثبيت لافتات توجيهية لمواءمة الأشخاص ذوي الإعاقة في محطة الحافلات الرئيسية في الخليل، ومواقف السيارات العامة، كذلك بطاقات تعريف السائقين بلغة "بريل"، ووضع ملصقات توعوية على سيارات وحافلات النقل العمومي.

وقالت منسقة الحملة آمنة بداونة، إن الحملة تهدف لإيصال صوت الاشخاص ذوي الإعاقة حول حقهم بالتنقل بحرية وأمان، والتوعية بحريتهم بالتنقل والموصلات، وما يعانونه من مشاكل بسبب عدم مواءمة الاماكن العامة، وعدم وعي المواطنين والقائمين على المواصلات بحقوقهم وكيفية التعامل بهذا المجال.

وأضافت ان الحملة ركزت على جوانب مختلفة منها المواءمات البسيطة على جوانب الطرق الرئيسية بالخليل، وعمل مركبات صديقة لذوي الاعاقة، مؤكدة حصولها على 5 مركبات صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة من دائرة المواصلات، مزودة بكتيبات توعوية بحقوقهم في التنقل والمقعد الأمامي، ومعرفة السائق بلغة "بريل".

بدوره، قال رئيس اتحاد ذوي الاعاقة في الخليل رمزي العملي، إن الفعالية أبرزت صعوبات التنقل لذوي الاعاقة في وسائل النقل والمواصلات، مطالبا بعمل لافتات ومواءمات تتناغم مع احتياجاتهم.

وبيّن أن الاحصائيات تظهر وجود 24 ألف شخص من ذوي الإعاقة في الخليل، من أصل 300 ألف في محافظات الوطن، وهذ الأمر يحتاج الى جهد كبير من المؤسسات لتحصيل حقوقهم.