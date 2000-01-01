عشراوي تبحث مع مسؤولة سويدية واقع المرأة الفلسطينية وتطوير التعاون

رام الله / سما /

أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، رئيسة وحدة الحوار ووساطة السلام في الوكالة السويدية للسلام والأمن والتنمية "أكاديمية فولك برنادوت" كريس كولتر على واقع النساء الفلسطينيات، وسبل تعزيز التعاون في جميع القطاعات، بما فيها القطاع النسوي.

وأكدت عشراوي خلال اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة بمدينة رام الله، دور المرأة الفلسطينية الطليعي والمميز، ونضالها المتواصل ضد الإجحاف المتراكم عليها من مختلف مواقعها، بما في ذلك الظلم الذي تتعرض له نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت إلى مشاركة النساء الفاعلة في السلم والأمن المجتمعيين، وفي العمل السياسي ومواقع صنع القرار، وانجازاتها على صعيد إحداث التنمية وبناء المجتمع ومؤسسات الدولة الفلسطينية، ولأهمية دعمها وتمكينها في جميع قطاعات الحياة الفلسطينية، خاصة في المجالات القيادية، وتقوية تمثيلها في جميع أماكن تواجدها، وتهيئتها لخوض المعركة الانتخابية المقبلة.

وأشادت عشراوي بعمل الوكالة السويدية، وتنفيذها للمشاريع التدريبية للمرأة والشباب، وأهمية تطوير العلاقات الثنائية مع السويد، والتنسيق في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة.