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جنين: احتفال مركزي لمناسبة يوم المعاق العالمي بعنوان "آفاق وهموم "

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

 أحيا الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة فرع جنين، بالتعاون مع برنامج التأهيل المجتمعي في الشمال، اليوم الأربعاء، يوم المعاق العالمي، وذلك باحتفال مركزي أقامه في مركز بلدية جنين الشبابي الكوري تحت عنوان "آفاق وهموم".

حضر الحفل: محافظ جنين أكرم الرجوب، ورئيس فروع الاتحاد في الضفة رفيق أبو سيفين، ومدير الاتحاد في جنين محمود اعمور، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، وشخصيات اعتبارية  .

ونقل الرجوب في كلمته تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا حرصه على أن يكون قريبا من أبناء شعبه خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال "المطلوب منا أن نكون متضامنين ومتكاتفين معهم لنيل حقوقهم ومتطلبات حياتهم باتجاهين متوازيين: أولا من الناحية الاجتماعية يجب أن نكون داعمين للأنشطة والفعاليات الخاصة بهذه الشريحة وتوفير كافة الرعاية الحقيقية لهم".

كما نوه إلى أهمية سن قوانين وتشريعات وتنفيذها لحفظ حقوق المعاقين وتوفير سبل للحياة الكريمة، وتذليل المعيقات ليكونوا عناصر بناءة في مختلف المجالات؛ وأن تكون هذه التشريعات حافظة لهذه الحقوق".

وألقيت خلال الحفل عدة كلمات، أكدت أن لذوي الاعاقة حقوقا لا بد من مراعاتها، ويجب أن ينالوا حقوقهم وآمالهم فهم من شاركوا في بناء الوطن ومؤسساته والعمل مع كافة المؤسسات ذات الاختصاص لكي يأخذوا حقهم من خلال تطبيق قانون المعاق الفلسطيني وليس شفقة أو منة من أحد .

وطالبوا بالعمل الجاد من أجل متابعة تنفيذ القانون ومحاسبة كل من يعيق تنفيذه، ورأوا أن قضية ذوي الاعاقة ليست فقط خدماتية تتمثل في تقديم الاحتياجات والمساعدات من خلال الشؤون الاجتماعية، بل ان كل وزارة مطالبة بالقيام بدورها في تقديم خدماتها تجاه هذه الفئة، سواء أكانت مساعدات صحية أم تعليمية أم تأهيلية، ووجهوا دعوة لوسائل الاعلام لأخذ دورها تجاه قضية ذوي الاعاقة، وإبراز المواهب والقدرات الابداعية لديهم.

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