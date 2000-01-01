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فلسطين تحصل على عضوية دائمة في أولمبياد العلوم العالمي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، فوز فريق فلسطين الطلابي المشارك في أولمبياد العلوم العالمي الـ 16 للناشئين المقام في قطر، بالميدالية البرونزية، وحصوله على العضوية الدائمة في هذا الأولمبياد.

وفاز فريق فلسطين بالبرونزية من خلال الطالب رايق غانم، بالمنافسة مع 70 دولة مشاركة، بعد أن حصد الفريق قبل أيام المركز الأول في مسابقة الأفلام التعليمية عن فيلم بعنوان "التنمية المستدامة"، للطلبة عهد العارضة، وميرا عمار، وتالا فهد، ورايق غانم، ومصطفى صنوبر، وعبد الرحمن شفيع، بقيادة المشرفين التربويين مراد عبد الغني، وأحمد جبر، وفيحاء البحش.

وقال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إن طلبة فلسطين بما يملكون من أفكار ومهارات ملهمة، يؤكدون للعالم تميزهم وإبداعهم وحبهم للعلم، مباركاً لفلسطين باسم الأسرة التربوية هذا التميز.

يُشار إلى أن فلسطين شاركت للمرة الأولى في هذا الأولمبياد الذي استمر على مدار أسبوع، وتضمن مسابقات في مجالات العلوم (الأحياء، والفيزياء، والكيمياء).

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