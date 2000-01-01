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ردا على اردوغان.. قوات حفتر: لدينا أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على اردوغان.. قوات حفتر: لدينا أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية


طرابلس /سما/

أعلن اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية الليبية التابعة "للجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أن الأوامر تقضي بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

وكشف قائد البحرية الليبية في مقابلة مع قناة تلفزيون "ألفا" اليونانية أنه تلقى أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من المنطقة، منتقدا في الوقت ذاته الاتفاق البحري بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية المتمركزة في طرابلس.

وفي وقت سابق، كتب رئيس أركان القوات البحرية الليبية على حسابه في "فيسبوك" باللغة اليونانية "سنحرر العاصمة طرابلس وسندمر الحلم التركي".

تأتي تصريحات الضابط البحري الليبي الرفيع النارية، ردا فيما يبدو على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال جنوده إلى ليبيا إذا طلبت منه طرابلس هذا الأمر.

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