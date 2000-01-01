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فيديو .. "BDS" تفشل مؤتمرا للمستوطنين في مدريد

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. "BDS" تفشل مؤتمرا للمستوطنين في مدريد


مدريد/ وكالات/

 أفشلت الجالية الفلسطينية، بالتعاون مع نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS""، ندوة إقتصادية تطبيعية، أقيمت يوم أمس، في أحد الفنادق وسط العاصمة الإسبانية مدريد.
ورفع النشطاء أثناء الندوة، التي جاءت بعنوان: "جزر السلام"، في إشارة للمستوطنات الإسرائيلية، وفي محاولة لتجميل صورتها، وشرعنتها أمام المجتمع الإسباني، لافتات مناهضة للإستيطان وأعلام فلسطين.
وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين المنظمين، إنتهت 
بوقف أعمالها، في خطوة وصفت "بالإنتصار الجديد للحق الفلسطيني"، في صراعه مع التوسع الإستيطاني في أراضي الضفة الغربية، ومحاربته له بكل السبل المشروعة أخلاقيا ودوليا.
يشار إلى أن الوفد الإسرائيلي، توجه إلى مدريد بهدف زيارة البرلمان الإسباني، من أجل مقاومة جهود جركة المقاطعة بوسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.
 

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